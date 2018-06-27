РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Пандус установят в одном из домов на улице Попова подмосковных Люберец после обращения жителей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду Ружицкий провел встречу с жителями горокруга. Жительница Люберец попросила установить пандус в доме №14 на улице Попова. Там живет женщина-инвалид, муж не в состоянии вывозить ее на улицу.

«Пандус установим. Я поручил заместителю», – сказал Ружицкий.

Также жительница пожаловалась на большие очереди в поликлинике и хамство работников регистратуры. По словам начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрия Зайцева, с хамством нужно бороться. Он посоветовал запоминать фамилии и имена сотрудников и писать на них жалобы. Зайцев пояснил, что в сфере медицины хамства быть не должно.\

«По записи: все врачи доступны. У нас не бывает заоблачных очередей. У нас есть небольшой дефицит врачей, но узких специалистов хватает. Администрация их привлекает, выдает квартиры. Процесс идет, врачей привлекаем, ждем всех», – заключил Зайцев.