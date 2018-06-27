РИАМО - 27 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) столицы Сергея Зинченко, сообщается на официальном сайте градоначальника.

«Освободить Зинченко Сергея Николаевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», – говорится в тексте распоряжения.

Дмитрий Путин занимал должность заместителя руководителя департамента ЖКХ с мая 2016 года, а Сергей Зинченко – с июля 2017 года.