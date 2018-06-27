РИАМО - 27 июн. Доля поездок, оплаченных едиными транспортными картами, составила 65,2% в Подмосковье за 2017 год, кроме того, в 2017-м по договору лизинга был поставлен 741 автобус, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы

В Мособлдуме в среду прошло заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, в рамках которого обсуждалась реализация госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

«По итогам реализации в 2017 году мероприятий, направленных на повышение уровня качества и доступности транспортных услуг, достигнуты следующие результаты: доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт (ЕТК), составила 65,2%; до 55,2% возросла доля перевозчиков– юридических лиц со средним уровнем применения ЕТК за проезд не менее 20%», - говорится в сообщении.

Также в 2017 году обеспеченность легковыми такси составила 17,1 автомобиля на 1 тысячу жителей (при 12 запланированных); по договору лизинга поставлен 741 автобус для работы на маршрутах регулярных перевозок; компаниями-перевозчиками приобретены и введены в эксплуатацию 35 новых электропоездов; на четырех железнодорожных пассажирских платформах («Бахчиванджи», «Фрязино-пассажирская», «Алабино» и «33 километр») выполнены работы по модернизации.

Кроме того, протяженность построенных (реконструированных) дорожных объектов составила 37,8 километра, введены в эксплуатацию четыре путепровода.

В прошлом году было отремонтировано 2154 километра региональных дорог и 818 километров дорог местного значения.

«На региональных автомобильных дорогах установлено: 61,7 километра металлического барьерного ограждения, 31 километр тросового ограждения, 34 километра пешеходного ограждения, 335 светофоров, 4475 дорожных знаков, 90 искусственных неровностей, нанесено 87 шумовых полос, построено 227 километров линий наружного электроосвещения, 108 километров тротуаров, обустроено 405 автобусных остановок», - перечисляется в материале.

По итогам года на территории Московской области зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количество ДТП сократилось на 2,6% (с 6831 в 2016 году до 6655 в 2017). Снизилось количество погибших на 11% или на 127 человек (с 1181 до 1054). А также снизилось число раненых на 3% или на 247 человек (с 8224 до 7977).