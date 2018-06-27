РИАМО - 27 июн. Впервые в Подмосковье с начала года собрано более 31 тысячи тонн тепличных овощей, в прошлом году всего собрали 35,1 тысячи тонн, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Впервые в Подмосковье с начала года валовый сбор тепличных овощных культур составил 31,7 тысячи тонн, в том числе 22 тысячи тонн огурцов и 9,4 тысячи тонн томатов», - сказал Разин.

По словам министра, в 2017 году было собрано за весь год 35,1 тысячи тонн.

«Лидерами по производству овощей защищенного грунта стали ООО «Агрокультура Групп», городской округ Кашира – 19,1 тысячи тонн, ООО «Луховицкие овощи», городской округ Луховицы – 5,4 тысячи тонн, ЗАО «Агрофирма «Нива», Дзержинский – 4,2 тысячи тонн», - отметил Разин.

Глава Минсельхозпрода региона добавил, что сбор витаминной продукции, выращенной по высокоинтенсивным технологиям с глубокой автоматизацией процессов производства на современных «фабриках овощей», продолжается.

Как ранее сообщал Разин, к концу 2018 года обеспеченность овощами защищенного грунта, собранных в тепличных комплексах Подмосковья, достигнет 100%.

«Именно господдержка объясняет такую положительную динамику. Государство предоставляет производителям овощей возможность оформлять льготные кредиты и возмещает до 25% затрат на строительство теплиц из госбюджета», - отметил Разин.

Он заключил, что это поспособствует тому, что урожайность овощей закрытого грунта будет расти и дальше.