РИАМО - 28 июн. Торжественное открытие завода ООО «Петкорм», изготавливающего корм для домашних животных, состоится в Дмитровском округе Подмосковья в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Строительство завода по производству консервированных кормов для домашних животных проходит в два этапа. Первый завершен. Возведены здание цеха по выпуску консервированного корма, административно-бытовой корпус, складские помещения сырья и готовой продукции, инженерные коммуникации, контрольно-пропускной пункт.

«Это завод, построенный полностью по российской схеме и отечественным инвестором. Инвестор заключил контракты на поставку сырья и упаковки с ведущими российскими производителями. Инженерная инфраструктура на 80% – от отечественных компаний. Мощность завода после завершения второй очереди составит 9,5 тысяч тонн продукции в год. Это достаточно высокая цифра», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он добавил, что запуск этого проекта – еще один пример того, что Московская область стремится к импортозамещению, стремится размещать на своей территории производство продукции, которая раньше выпускалась только за рубежом.

Завершение строительства второй очереди завода запланировано на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 миллиардов рублей.