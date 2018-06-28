РИАМО - 28 июн. Заседание конкурсной комиссии по отбору семейных животноводческих ферм Подмосковья на грантовую поддержку состоится в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На заседании комиссии будет рассмотрено восемь проектов создания и развития семейных животноводческих хозяйств на территории Подмосковья. В этом году на грантовую поддержку семейных животноводческих ферм предусмотрено 158 миллионов рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Максимальный размер гранта – 43,2 миллиона рублей – предоставляется хозяйствам, которые занимаются разведением крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Грант до 30 миллионов рублей будет выделен хозяйствам, которые занимаются разведением мясных пород крупного рогатого скота. По остальным направлениям максимальный размер гранта составляет 21,6 миллиона рублей.

Гранты выделяются крестьянским (фермерским) хозяйствам на разработку проектной документации и строительство, реконструкцию, ремонт или модернизацию семейных животноводческих ферм, производственных объектов по переработке продукции животноводства, а также на приобретение оборудования и техники, сельскохозяйственных животных.

Разин подчеркнул, что с этого года хозяйства, занимающиеся молочным животноводством, могут получить грантовую поддержку в объеме до 80% от стоимости проекта.

«До 60% от стоимости проекта - за счет средств федерального и областного бюджета, согласно утвержденного уровня софинансирования. Для хозяйств, занимающихся молочным животноводством, дополнительно предоставляется до 20% от стоимости затрат за счет бюджета региона», – подчеркнул министр.

В 2017 году животноводческим фермам в Подмосковье предоставили восемь грантов на сумму 126,5 миллионов рублей, в том числе три гранта на сумму 33,7 миллиона рублей только за счет бюджета региона.