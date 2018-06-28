РИАМО – 28 июн. В четверг одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не смогли в основные дни сдать литературу, физику и обществознание, напишут ЕГЭ по этим предметам, сообщается на официальном информационном портале Единого государственного экзамена.

В основной период обществознание можно было сдать 14 июня, а литературу и физику — 20 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее.

Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом.