РИАМО - 28 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» в четверг в 19:00 подведет итоги месяца и ответит на актуальные вопросы жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, VK и «Одноклассники», – говорится в сообщении.

Ранее во время ежегодного обращения в феврале 2018 года Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона и неравнодушие.

«Хочу сказать спасибо за ваше неравнодушие, за активное участие в жизни региона, за то, что вы своими наказами помогаете и направляете нашу работу», - отмечал губернатор.