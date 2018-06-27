РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Жители микрорайона Самолет Люберец пожаловались главе городского округа Владимиру Ружицкому на шумные строительные работы, которые идут даже ночью, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями горокруга.

«Никаких шумных строительных работ ночью быть не может. Есть закон, надо выполнять. Мы проверим застройщика «Самолет Девелопмент», который ведет там строительство жилых домов», – сказал Ружицкий.

Также он поручил провести проверку по факту выбитых ветром окон в домах микрорайона Люберец. Ветер дует с такой силой, что он выбивает окна и стекло падает на тротуары. Пока несчастных случаев не было, отметили жители.