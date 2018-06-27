РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил закрывать все нестационарные торговые объекты округа за нарушения, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями городского округа. Жительница Люберец пожаловалась на несанкционированную торговлю на улице Воинов-Интернационалистов.

«У нас в Люберцах идет тесное взаимодействие с полицией. Они проводят рейды, в том числе и на улице Воинов-Интернационалистов, в переходах, но они снова «выползают». За нарушения их надо закрывать. Одно, два нарушения – все», – сказал Ружицкий.

Он посоветовал жителям округа обращаться в правоохранительные органы, если они видят несанкционированную торговлю. Полицейские пообещали оперативно реагировать на все вызовы.