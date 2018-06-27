РИАМО - 27 июн. В совете муниципальных образований Москвы прошла очередная встреча муниципальных депутатов с кандидатами на должность мэра, претенденты на должность градоначальника смогли собрать больше подписей, чем на прошлой неделе, сообщается на сайте совета.

На встрече присутствовали 16 кандидатов, среди них: представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, представитель московского отделения партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов, кандидат от партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков, кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, самовыдвиженцы Антон Красовский, Игорь Суздальцев, Александр Милованкин, Владислав Бузаров и Александр Горлов, кандидат от партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, выдвинутый «Партией ветеранов России» Ильдар Резяпов, кандидат от партии «Союз Горожан» Михаил Балакин, представитель партии «Национальный курс» Денис Ганич, кандидат от Социально-демократической партии России Сираджин Рамазанов и представитель «Партии социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу» Станислав Полищук.

«Более 300 муниципальных депутатов пришли на встречу с кандидатами. Среди них: 267 представителей партии «Единая Россия», 38 представителей партии «Яблоко», шесть представителей партии КПРФ, два представителя «Партии Роста», по одному представителю от партий ЛДПР и «Парнас», а также 15 самовыдвиженцев. По итогам встречи 66 муниципальных депутатов выразили свою поддержку кандидатам», — говорится в сообщении.

В итоге Свиридов получил 18 подписей, Кумин – 15, Дегтярев – 10, Балакин – семь, Красовский – семь, Гудков – пять, Митрохин – четыре.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Согласно законодательству, для прохождения муниципального фильтра кандидатам необходимо заручиться поддержкой не менее 6% местных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных образований, то есть в 110.