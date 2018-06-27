РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Второй корпус детского сада «Самолетик» откроют в микрорайоне Самолет Люберец в ноябре текущего года, сообщила начальник управления образования городского округа Виктория Бунтина на встрече главы с жителями горокруга.

В среду глава Люберец Владимир Ружицкий провел традиционную встречу с жителями. Представитель сообщества «Мама Оффлайн» пожаловалась на сбившуюся электронную очередь на запись в детсад.

«Новая система заработала в конце апреля. Она дала сбой, из списков потеряно более восьми тысяч детей. Эти вопросы отрабатываются. Также мы знаем, что в деревне Марусино и микрорайоне Самолет не хватает мест в детсадах. В ноябре 2018 года откроется второй корпус детсада «Самолетик»», – сказала Бунтина.

Она отметила, что родители могут подождать ноября, либо временно зачислить ребенка в любой детсад, а в ноябре перевести его в «Самолетик». Также Бунтина пояснила, что каждый ребенок от трех лет и старше будет гарантированно зачислен в детский сад. До 15 августа все группы должны быть укомплектованы.