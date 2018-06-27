РИАМО - 27 июн. В Егорьевске на территории зоны отдыха «Любляна» с 9 по 29 июля состоится шестой ежегодный молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья», 50 жителей городского округа Балашиха уже выразили желание участвовать в этом мероприятии, сбор заявок на участие продолжается, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«С 9 июля в Егорьевске стартует первая смена ежегодного молодежного форума «Я-гражданин Подмосковья». Мы продолжаем формировать делегацию из Балашихи и приглашаем молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет присоединиться к ней. На первую смену уже записали 50 человек», - сказала начальник отдела по работе с молодежью управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Юлия Евстигнеева.

Она добавила, что форум состоит из пяти тематических смен, каждая из которых длится по пять дней. Для участников организуют проживание на свежем воздухе в палаточном городке, мастер-классы, образовательные сессии, площадки для развития своих талантов, а также питание и трансфер. Участие бесплатное.

Основная цель форума – создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных профессиональных сообществ.

Евстигнеева уточнила, что записаться на форум можно в отделе по работе с молодежью управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи.

В 2018 году форум «Я-гражданин Подмосковья» состоит из шести образовательных направлений – «Арт-кластер» для творческих людей, «Активный гражданин» для студентов и активистов, Business Camp для предпринимателей и новаторов, «Медиасфера», Lifestyle для спортсменов и экологов, а также отдельный кластер «Я волонтер».

По каждому направлению участники форума смогут презентовать и обсудить свои проекты. В качестве спикеров в мероприятии примут участие члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, известные политики, телеведущие и эксперты, члены правительства Подмосковья, депутаты Московской областной думы и другие.