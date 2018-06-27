РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Глава Подольска Николай Пестов считает неудовлетворительной работу подрядчика «Мосавтодора» в горокруге, поэтому он попросил вмешаться прокуратуру, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Подольска ежедневно осуществляет мониторинг как муниципальной, так и региональной улично-дорожной сети. Сотрудники комитета сделали презентацию с фотофиксацией многочисленных нарушений работы подрядчика «Мосавтодора» компании ООО «Трансстройсервис». Презентацию направили в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья для принятия действенных мер к устранению недостатков.

«Ситуацию с содержанием региональных дорог в округе администрация считает неудовлетворительной. Такое ненормативное состояние региональных дорог сегодня влияет на безопасность движения и жителей», – сказал Пестов.

Он попросил вмешаться в ситуацию первого зампрокурора Ильяса Салмина и направил обращение в Подольскую городскую прокуратуру по факту неудовлетворительного содержания дорог в муниципалитете. По его мнению, работа организации, нахватавшей подрядов, а в результате не справляющейся с объемами и не выполняющей контракты, нарушает права граждан на безопасные условия движения по дорогам страны.

Представитель ГИБДД по Подмосковью отметил, что с начала года в отношении представителя «Мосавтодора» составлено 20 административных материалов на неудовлетворительное содержание дорог на территории муниципалитета. Только за текущий месяц составлено 10 протоколов на отсутствие дорожной разметки, все материалы направили в прокуратуру.

Ремонта требует улично-дорожная сеть регионального значения протяженностью 185,8 километров, которую обслуживает подрядчик «Мосавтодора» компания ООО «Трансстройсервис». Нанести вертикальную и горизонтальную разметку нужно на улицах Кирова, Ленинградской, 43-й Армии, Володи Дубинина, Академика Доллежаля; в Климовске – на улице Ленина, на Старосимферопольском шоссе, некоторых других участках трасс. Контракт на производство горизонтальной разметки заключат с балансодержателем дорог областного значения на территории горокруга ГБУ МО «Мосавтодор» только 20 июля.

Плохо убирают мусор с автодорог на улице Кирова, Володи Дубинина, Академика Доллежаля, Машиностроителей, проспекте Юных Ленинцев, съезде с улицы Большой Серпуховской возле улицы Правды, на Южном обходе Подольска смет вообще не убирается, а кучи дорожного мусора не вывозятся, есть и другие недостатки работы в окосе травы и установке дорожных знаков.