РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Школу отремонтируют в деревне Токарево Люберец до конца текущего года, на ремонт учебного учреждения выделили 54 миллиона рублей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на встрече с жителями.

В среду во дворе лицея №12 Ружицкий провел традиционную встречу с жителями. Основной темой стало образование.

«Люберцы – одно из пространств в области, где образование на высоком уровне. Об этом говорят цифры. На 100 выпускников не менее 60 поступают в вузы на бюджетные места. Люберцы вошли в программу под руководством губернатора по капремонту школы. Школа №22 в деревне Токарево – старая, сельская. До конца года (2018 года – ред.) ее отремонтируем, стоимость ремонта 54 миллиона рублей», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в текущем году отремонтируют 35 школ и 43 детских сада. Также в 2018 году построят пять детских садов на 960 мест.

«До 2020 года сделают пристройку к школе №48 на 275 мест, к школе №50 – пристройку на 400 мест, к Кадетской школе – на 200 мест», – заключил Ружицкий.