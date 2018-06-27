РИАМО – 27 июн. Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал внесение изменений в регламент, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств, сообщает в среду Газета.ru.

В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.

«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму 10 тысяч евро или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах», — говорится в сообщении.