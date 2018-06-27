РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Жители домов на улице Побратимов в Люберцах пожаловались главе горокруга Владимиру Ружицкому на вырубку деревьев в парке Победы, на месте деревьев якобы хотят построить торговый центр, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду Ружицкий провел встречу с жителями горокруга. Жители домов №№16-18 на улице Попова пожаловались на вырубку деревьев в парке Победы. Там якобы будут строить ТЦ.

«Завтра, 28 июня, предлагаю провести заседание общественной палаты. Пока жители не согласятся никакого строительства не будет», – сказал Ружицкий.

Главе горокруга также пожаловалась жительница дома №35 по улице Кирова. Она отметила, что у них многоквартальный проезд, по которому ездят автомобили дежурных служб. По ее словам, застройщик «Ареал» хочет сделать там строительную площадку. На месте детской площадки они хотят сделать пешеходную галерею.