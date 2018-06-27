РИАМО - 27 июн. Торговый центр «Атриум» на Земляном Валу в Москве, в котором произошел пожар, будет закрыт для посетителей до конца рабочего дня, сообщил РИАМО в среду сотрудник торгового центра.
Ранее в столичный главк МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, где происходило загорание утеплителя под кровлей административного здания. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. В 17:56 возгорание ликвидировали.
«Торговый центр работать сегодня не будет», - сказал собеседник агентства.
До этого во время пожара из ТЦ «Атриум» эвакуировали всех посетителей и сотрудников в целях безопасности.
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