РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В среду пожарные и спасатели Люберец во время тренировки отработали действия звена газо-дымозащитной службы в различных условиях и оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспаса».

«В среду (27 июня – ред.) в 303 пожарной части Люберецкого ТУ «Мособлпожспаса» были организованы занятия с личным составом 2-го караула. Бойцы подразделения проводили проверку аппаратов на сжатом воздухе, отрабатывали действия звена ГДЗС в различных условиях и оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим», – отмечается в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения должны находиться в постоянной боевой готовности. Существует несколько показателей боеспособности, но самыми важными из них являются – профессионализм и физическое состояние личного состава. Пожарный должен уметь работать и днем, и ночью, при любой погоде смело идти в огонь и каждую минуту быть готовым совершить подвиг. Поэтому в пожарных частях ежедневно проводятся занятия, тренировки, наработка необходимых навыков.

На первый взгляд несложные задания требовали от огнеборцев большой отдачи сил, хорошей физической подготовки и, конечно же, слаженности и понимания в звене, так как условия выполнения были максимально приближены к боевым, где, как и в реальной жизни, важна каждая секунда.