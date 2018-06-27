РИАМО - 27 июн. Пожарные и администрация торгового центра «Атриум» в Москве эвакуировали порядка 3 тысяч человек из-за возгорания, сообщил журналистам в среду заместитель начальника управления пожарно-спасательной службы Сергей Смыгалин.

Ранее в столичный главк МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, где происходило загорание утеплителя под кровлей административного здания.

«К моменту прибытия происходила эвакуация людей из торгового развлекательного центра. Пожарно-спасательным подразделением совместно с администрацией объекта была организована эвакуация людей. Было всего эвакуировано порядка 3 тысяч человек», - сказал Смыгалин

Он отметил, что все противопожарные системы торгового центра сработали в штатном режиме.

По его словам, к настоящему моменту времени пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, проводятся работы по розыску возможных скрытых очагов пожара и по вскрытию кровли, а также устанавливаются причины пожара.

Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве. ВИДЕО>>