РИАМО - 27 июн. Торжественная церемония открытия финальных соревнований первого чемпионата Вооруженных сил РФ по практической стрельбе прошла на объектах многофункционального огневого центра военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Решение о проведении соревнований было принято министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Главной целью мероприятия является совершенствование стрелковой подготовки военнослужащих, а также развитие духа состязательности в процессе боевой учебы.

«Такое мероприятие мы проводим впервые. Практическая стрельба имеет практическую направленность и сможет не только проверить реакцию человека, но и заставить его мыслить - выбрать цель, которая наиболее опасна», - сказал в ходе открытия финала чемпионата генерал-майор Александр Перязев.

Он также добавил, что для участия в соревнованиях отбирались лучшие стрелки различных военных соединений. По результатам отбора в подразделениях, а затем в округах были сформированы команды для участия в первенстве.

«Умение искусно владеть оружием - это неотъемлемый навык военнослужащего», - отметила бронзовый призер по стрелковому спорту Олимпийских игр 1988 года Анна Малухина.

Соревнования проходят на 16 стрелковых галереях, где для спортсменов смоделированы различные ситуации боевого применения стрелкового оружия: пистолета Макарова и Ярыгина, автомата Калашникова. Упражнения выполняются на месте и в движении, при использовании внезапно появляющихся мишеней и даже транспортных средств. При этом будут продемонстрированы навыки владения огнестрельным оружием как в личном зачете, так и в составе команд.

«Обязательно нужно было откорректировать правила, потому что международные правила IPSC немножко не подходят в рамках этого соревнования. Это касается экипировки и мишеней, которые мы используем», - пояснил главный судья первенства Александр Коротков.

Он отметил, что данные изменения не могут касаться мер безопасности. Они соблюдаются так же, как и на гражданских матчах, согласно правилам Международной конфедерации практической стрельбы.

Одно из противоречащих правилам IPSC упражнений - это стрельба по мишени, которая находится в машине. Коротков прокомментировал, что такое упражнение никогда не встретится на гражданских матчах. Все военнослужащие стреляют в бронезащите, поэтому данное испытание можно считать полностью безопасным.

Коротков и Малухина пожелали командам удачи и отсутствия дисквалификаций. Патриотическими песнями поздравил соревнующихся концертный ансамбль Центрального дома Российской Армии. Завершилось торжественное открытие маршем участников под аккомпанемент военного оркестра.

Двадцать девятого июня после подведения итогов чемпионата как в личном, так и в командном зачетах пройдет торжественная церемония закрытия чемпионата и награждение победителей.