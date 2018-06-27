РИАМО – 27 июн. Игроки сборной Германии проиграли Южной Корее со счетом 0:2 и вылетели из борьбы за финал на чемпионате мира по футболу FIFA, сообщает в среду Газета.ru.

«Действующий чемпион мира сборная Германии проиграла аутсайдеру всей группы F Южной Корее со счетом 0:2 и вылетела с чемпионата мира, причем заняв самое последнее место в квартете!» - говорится в сообщении.

В материале уточняется, что немцам достаточно было лишь одержать победу 1:0 — и тогда подопечные Йоахима Лева вышли бы в плей-офф, поскольку Мексика в параллельном матче с крупным счетом уступили Швеции и по разнице забитых-пропущенных пропустили бы вперед Бундестим.

Голами в ворота Бундестим отличились Чу Се Чон и Сон Хын Мин.

Теперь итоговое положение в группе F таково: Швеция — первая (шесть очков), Мексика — вторая (6), Южная Корея — третья (3), а Германия — последняя (3).

«Настоящее проклятие распространяется на всех действующих чемпионов мира: они в последние годы никак не могут выйти из группы. Франция провалилась в 2002 году, Италия — в 2010-м, Испания — в 2014-м, и теперь вот Германия в 2018-м», - отмечается в текстовой онлайн-трансляции сайта.