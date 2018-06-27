РИАМО - 27 июн. Пассажиров Московского метрополитена предупредили, что станция «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии работает только на выход из-за большого числа болельщиков чемпионата мира по футболу, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Матч на стадионе «Спартак» между Сербией и Бразилией начнется в 21:00.

«Везем болельщиков на матч ЧМ- 2018 Сербия-Бразилия. Северный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на выход», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.