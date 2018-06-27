РИАМО - 27 июн. Эвакуация из торгового центра «Атриум» в Москве, где под кровлей загорелся утеплитель, прошла организованно и без паники, сообщили РИАМО посетители ТЦ.

Ранее в столичный главк МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, где происходило загорание утеплителя под кровлей административного здания. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. В 17:56 возгорание ликвидировали.

«Сразу, как произошел пожар, начали объявлять по громкой связи и всех организовано начали эвакуировать. Пожар произошел, где-то на верхнем этаже», - сказала покупательница торгового центра.

Она отметила, что пожарные быстро приехали на место происшествия.

«Паники не было, покупатели очень долго выходили из магазина, продолжали покупать вещи, но мы старались им объяснить, что идет эвакуация», - отметила сотрудница магазина Zara.

Она добавила, что после того, как все посетители вышли из магазина, сотрудники покинули здание через эвакуационный выход.

«После пожарной тревоги мы вышли из магазина и увидели, что наверху происходит задымление, а потом увидели уже огонь. Стало даже трудно дышать, и было легкое головокружение», - отметила покупательница ТЦ «Атриум».

Пожар в ТЦ «Атриум» в Москве. ВИДЕО>>