РИАМО - 27 июн. Личную презентацию своих проектов показали почти 5 тысяч соискателей премии «Наше Подмосковье», до 13 июля авторам проектов нужно лично показать их комиссии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«На сегодняшний день свои проекты презентовали 4780 авторов из 28 муниципалитетов Подмосковья. Проекты разнообразны: от благоустройства двора до строительства пожарного депо, работы с бездомными животными и помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, людям без определенного места жительства», - отметила министр правительства области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, сегодня презентации проектов проходят в Солнечногорском и Ступинском районах, городских округах Фрязино и Шаховская.

Личная презентация проектов авторами является обязательным этапом конкурса на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». На очной защите проектов авторы демонстрируют результаты и рассказывают о целях, задачах и этапах реализации.

Главные критерии, по которым оцениваются проекты: социальная значимость проекта, достигнутые результаты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории проекта, затраченные ресурсы. До 13 июля во всех муниципалитетах Московской области авторы, подавшие свои проекты на соискание премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье», презентуют их лично.

Те, кто не успеют презентовать свои проекты в муниципальных образованиях, смогут продемонстрировать их в доме правительства Московской области до 20 июля (график презентаций в доме правительства региона будет размещен на сайте премии).

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается за реализованные социальные проекты, направленные на развитие области. За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.