РИАМО - 27 июн. Фанаты сборной Бразилии перед началом матча своей команды уже приехали на столичный стадион «Спартак» и устроили импровизированное представление, передает корреспондент РИАМО.

У стадиона фанаты в цветах своей команды играют на барабанах, гитаре и нескольких национальных инструментах. Под музыку поют песни.

«Мы исполняем нашу национальную самбу. То есть она отличается от классической. Но это бразильская самба», - сказала РИАМО болельщица из Бразилии.

Болельщики настоящим бразильским карнавалом, не переставая петь и играть на инструментах, продвигаются ко входу на стадион. Вокруг них постепенно собираются зрители, кто-то танцует.

У всех отличное настроение — они верят в свою команду. К тому же Бразилия занимает первую строчку в таблице. Они практически обеспечили себе выход в плей-офф.

Матч на стадионе «Спартак» между Сербией и Бразилией начнется в 21:00.

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