РИАМО - 27 июн. Председатель совета директоров группы компаний Banner Хан Минг (КНР) посетил особую экономическую зону «Дубна» в Подмосковье, его заинтересовала возможность выделения участка под строительство собственного производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Представители ГК Banner второй раз в этом году приезжают в ОЭЗ «Дубна», и это подтверждает серьезность намерений локализации на подмосковной территории собственного производства. Основной деятельностью организации является разработка и производство высококачественных электрических и электронных продуктов. Это, в том числе, умные высоковольтные выключатели, счетчики, комплексное оборудование для трансформаторных подстанций», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Если в первый приезд Хан Минг интересовали преференции, которые ОЭЗ предоставляет резидентам, условия их работы здесь, а также возможность кооперации с уже действующими инвесторами, осуществляющими проекты в сфере IT-технологий, то теперь все вопросы уже были нацелены на конкретные действия по получению статуса резидента.

Вместе со специалистами отдела по взаимодействию с резидентами и отдела капитального строительства АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» гости подробно обсудили процедуру получения статуса, детали подготовки бизнес-плана, возможность выполнения проектных и иных работ с помощью управляющей компании ОЭЗ, а также выделения земельного участка под строительство нового завода на правобережной площадке особой экономической зоны.

«Нас устраивают условия, которые предлагает ваша территория – ее инфраструктура, множество государственных преференций и льгот, внимательное отношение к идее создания здесь нового предприятия. Поэтому у руководства группы Banner есть твердое желание стать резидентом ОЭЗ и локализовать здесь производство высокотехнологичных электроприборов. Мы намерены построить новый завод, на котором будем выпускать высококачественные электроприборы, в том числе, надежные и безопасные электросчетчики», - сказал Хан Минг.

Он уточнил, что, по предварительным расчетам, его общая площадь 6 тысяч квадратных метров, а первая очередь может составить 2 тысячи.

В завершение визита гости осмотрели участок на левобережной площадке ОЭЗ, на которой в перспективе может появиться еще одно производство с иностранным капиталом, на этот раз с инвестициями Китая.