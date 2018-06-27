РИАМО - 27 июн. Победителей и призеров конкурса фотографий, проводимого в рамках патриотической акции «Лес Победы-2018», наградили в Подмосковье, они получили памятные подарки и специальные призы, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников наградил победителей и призеров фотоконкурса акции «Лес Победы-2018», который проходил в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook и Instagram», - говорится в сообщении.

Тех, кто смог приехать на торжественное мероприятие в ведомство, наградили призами, памятными подарками и специальными призами комитета. Среди них Елена Сорокина, Александр Гладышев, Ирина Зунтова, Павел Рыжов, Никита Харченко, Анастасия Ларьковская, Андрей Корнаухов, Даниил Годунов, Наталья Конина, Надежда Квасова, Екатерина Куранова, Анастасия Клименко и Валерий Соломеннов.

Тем, кто не смог приехать на церемонию награждения и предоставил пресс-службе комлесхоза все необходимые данные, призы и подарки передадут через участковые лесничества.

Ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла в Подмосковье 12 мая. Ее главная цель – озеленение региона, создание садов и аллей, парков и скверов в городах региона, а также эколого-патриотическое воспитание молодого поколения. В акции приняли участие около 300 тысяч человек.