РИАМО - 27 июн. Посетители столичного музея космонавтики теперь могут купить электронный билет на официальном портале музея, срок действия электронного ваучера составляет 30 дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музей космонавтики запустил систему электронного заказа билетов. Билет можно купить на официальном сайте музея. Его необходимо распечатать и обменять на билет в кассе музея, а с середины июля это можно сделать через специальный терминал на входе в музей», - говорится в сообщении.

Вход по электронным билетам происходит в порядке общей очереди. Срок действия электронного ваучера составляет 30 дней со дня оплаты.

Услуга также доступна на английском языке и распространяется только на билеты за полную стоимость. Льготные билеты можно приобрести только в кассе музея. Электронный билет позволит увидеть основную экспозицию и временные выставки.

На сайте музея также можно записаться на экскурсии, детские интерактивные программы и дни рождения. А с середины августа можно начать бронировать билеты на традиционное новогоднее космическое представление.

Музей космонавтики — один из крупнейших научно-исторических музеев России. Он входит в тройку самых посещаемых музеев, находящихся в ведомстве департамента культуры. Экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов, а коллекция насчитывает более 96 тысяч единиц хранения.

Каждое третье воскресенье месяца вход в музей бесплатный.