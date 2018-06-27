РИАМО - 27 июн. Управление Роспотребнадзора по Подмосковью рекомендует жителям региона при работе в жару на открытом воздухе организовать рациональный режим труда, соблюдать питьевой режим и отдыхать в прохладных помещениях, сообщается на сайте ведомства.

Воздействие нагревающего микроклимата оказывает вредное влияние на организм работающего, способствуя ухудшению самочувствия, понижению работоспособности и нарушению здоровья. Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания.

«Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 35 градусов и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях», — говорится в сообщении.

При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды.

В помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека после работы в нагревающей среде, температуру воздуха во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур (поверхность тела – окружающий воздух) и усиленной теплоотдачи испарением пота следует поддерживать на уровне 24-25 градусов.

«Работа при температуре наружного воздуха более 37 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 37 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — добавляется в сообщении.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

«В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая — плюс 10-15 градусов. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей», — уточняется в сообщении.

Пить воду следует часто и понемногу. При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется при возможности употребление фруктов и овощей.