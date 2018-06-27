РИАМО - 27 июн. Информация, размещенная в ряде СМИ, об обысках в управлении охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве не соответствует действительности, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в расположенном в здании на Петровке управлении охраны общественного порядка прошли обыски, связанные с жалобой администрации ресторана Seasons на Ленинском проспекте, которая утверждает, что полицейские вымогали у нее деньги.

«Никаких следственных действий, в том числе и обысков, в указанном подразделении не проводилось», - говорится в сообщении.

Информация о проведении обысков в УООП ГУ МВД России по Москве не соответствует действительности.