РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Команда огнеборцев из Подольска заняла пятое место в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту в подмосковном Жуковском, сообщается в группе «Специальный отдел №4 СУ Федеральной противопожарной службы №3 МЧС России» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в среду в городе Жуковский в рамках Открытой спартакиады ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России».

«Команда Специального отдела №4 заняла пятое место. В составе были Дмитрий Морозов из СПСЧ-29, Александр Худобердин, Александр Середкин, Александр Щеренков, Василий Вызый из СПСЧ-15», – говорится в сообщении.

В личном зачете отличились Худобердин, занявший второе место в стометровой полосе с препятствиями; Середкин, у которого третье место в стометровой полосе с препятствиями; также у Худобердина и Щеренкова третье место в состязаниях по работе с выдвижной трехколенной лестницей.