РИАМО – 27 июн. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин предложил перейти к уплате НДФЛ по месту проживания, а не по месту работы, это может поспособствовать развитию малых городов, сообщает в среду «Интерфакс».

«В качестве одной из идей, одного из предложений, которое может способствовать более активному распространению экономического роста за пределами агломераций, - это вопрос уплаты налога на доходы физических лиц по месту проживания, а не по месту работы», - сказал Орешкин.

Такое предложение не раз в последние годы озвучивали власти Подмосковья: сотни тысяч жителей Московской области работают в Москве, и работодатели платят за них НДФЛ в столице.

«Таким образом, налоговая база будет распространяться более широким кругом, она не будет концентрироваться в крупных городах, в том числе при условиях маятниковой миграции будет способствовать развитию малых городов, тяготеющих к крупным центрам экономической активности», - отметил министр.