РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске в среду около 50 предпринимателей горокруга приняли участие в бизнес-форуме «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В ресторане «Отдых» горокруга в среду прошел бизнес-форум «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса в Подольске». Главная цель мероприятия – обмен опытом с успешными бизнесменами. Кроме того, в рамках мероприятия представители малого и среднего бизнеса округа могли получить новую и полезную информацию, которая поможет им в дальнейшей работе.

«Это первый форум, который проводился для всех желающих, причем не только бизнесменов, но и тех, кто только планирует открыть свое дело. В нем приняли участие около 50 человек, для которых выступили спикеры ведущих компаний, а также провели мастер-класс об успешных составляющих бизнеса и многое другое», – сказала одна из организаторов мероприятия Ксения Кашаева.

В форуме приняли участие представители ведущих компаний, в числе которых «Metro», «PROфитнес». Среди организаторов мероприятия член общественной палаты горокруга Ольга Писцова и другие. Завершилось мероприятие дискуссией и кофе-брейком.