РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Жители Подольска смогут получить урок мастерства от мастера спорта и руководителя шахматного клуба «Ладья» Николая Кондратова в доме культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский 15 июля, сообщается на сайте ДК.

«В ДК «Металлург» микрорайона Львовский 15 июля пройдет День шахмат. Все пришедшие смогут не только сыграть в шахматы, но и получить уроки мастерства от опытного шахматиста, кандидата педагогических наук, мастера спорта и руководителя шахматного клуба «Ладья» Николая Кондратова», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 10:00 и будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. Вход свободный.