РИАМО - 27 июн. Вопросы противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Подмосковья обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В работе заседания приняли участие члены рабочей группы, представители Минсельхозпрода Московской области, регионального Минпотребрынка, управления Роспотребнадзора по Московской области, управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, комитета по конкурентной политике области, научно-исследовательских институтов.

«Проблема фальсификата сложная и актуальная. Созданная рабочая группа региона ведет постоянную активную работу по противодействию незаконному обороту молочной продукции в Подмосковье. По этой теме необходимо говорить открыто и предметно и учитывать мнение и предпринимателей, и граждан», - сказал Разин.

По его словам, на заседание также были приглашены председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы Сергей Керселян, представители Химок, Электростали, Орехово-Зуева и Можайска, руководитель проекта «За честные продукты», представители предприятий-производителей молочной продукции, оптовых организаций.

Собравшиеся рассмотрели выявленные факты оборота фальсифицированной продукции, обсудили вопросы правоприменительной практики и возможные меры противодействия незаконному обороту молочной продукции.