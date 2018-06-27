РИАМО – 27 июн. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в комфортном месте в третьей стране, передает Федеральное агентство новостей.

В Кремле завершилась двухчасовая встреча российского лидера Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«До встречи были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность саммита», — прокомментировал Ушаков.

По его словам, для переговоров Путина и Трампа выбрано удобное для российской и американской сторон место. В настоящий момент достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. Ушаков добавил, что детали встречи будут объявлены 28 июня.