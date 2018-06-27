РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске сотрудники полиции совместно с воспитанниками школьного лагеря возложили цветы к бюсту Героя России Александра Монетова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с представителями общественного совета при УМВД и учащимися Дубровицкой школы, находящимися в лагере дневного пребывания, почтили память лейтенанта милиции Героя России Александра Монетова, трагически погибшего при осуществлении контртеррористической операции в Республике Чечня. В рамках мероприятия они вспомнили героя и возложили цветы к его бюсту», – говорится в сообщении.

Монетов был оперуполномоченным специального отдела быстрого реагирования. В июне 1995 года он вместе с Дмитрием Слинкиным был направлен в служебную командировку в Чечню. В составе штурмовой группы Монетов и Слинкин первыми вошли в дом, где скрывался противник, попали в засаду и получили тяжелые ранения. При этом они продолжали вести огонь, удерживая противника. Ценой своей жизни двое человек спасли от гибели остальных участников операции. Монетову за образцовое исполнение служебного долга, мужество и отвагу посмертно было присвоено звание Героя России.