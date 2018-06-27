РИАМО - 27 июн. Возгорание утеплителя под кровлей торгового центра «Атриум» в столице ликвидировали, на время тушения пожара из здания эвакуировали людей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Ранее в столичный главк МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Земляной Вал, дом 33, где происходило загорание утеплителя под кровлей административного здания. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 17:56 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

В целях безопасности пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией объекта вывели людей на улицу. Сведений о пострадавших не поступало.