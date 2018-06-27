РИАМО – 27 июн. Шесть акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» обратились в Арбитражный суд Московской области с требованием отменить сделки по передаче земельных участков общей стоимостью 850 миллионов рублей, также директора совхоза Павла Грудинина уличили во владении офшором, благодаря чему он стал владельцем контрольного пакета акций, сообщает «Интерфакс».

«Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров», - сказал адвокат истцов Владимир Бояринов.

Он добавил, что в ходе заседания представитель налоговой службы, которая привлечена по делу в качестве третьего лица, рассказал, что Грудинин является конечным бенефициаром белизского офшора - международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100% акций компании, в свою очередь, являющейся акционером совхоза. Грудинин офшорной компанией владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.

«По сути дела, директор совхоза владел 20% акций, и это имело место как минимум до 31 декабря 2017 года. В итоге получается, что как директор он владеет 44% акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20%, то есть 64%. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза», - отметил адвокат.

По словам представителей налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила ее от зарубежных коллег в соответствии с международными договоренностями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ. Уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев.

В отношении Грудинина были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования).

«Акционеры обратились в арбитражный суд после того, как в январе из СМИ узнали, что в 2007 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» и АО «КРОКУС» учредили АО «Каширский молл», в уставной капитал которого совхозом был внесен принадлежавший ему земельный участок площадью 140 тысяч квадратных метров и стоимостью более 717,8 миллиона рублей.