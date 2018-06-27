РИАМО - 27 июн. Московский областной хоспис для детей, рассчитанный на 10 мест, откроется в городском округе Домодедово до конца этого года, в нем будут оказывать весь комплекс паллиативной помощи, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В Домодедове откроется Московский областной хоспис для детей. Он будет рассчитан на 10 коек», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Хоспис откроется в рамках реализации распоряжения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В учреждении будут оказывать весь комплекс паллиативной помощи, включая программы медицинской, психологической, юридической, духовной помощи семьям, где есть дети с неизлечимыми заболеваниями.

«Мы создаем оптимальные условия для организации паллиативной помощи детскому населению. В Подмосковье паллиативная медицинская помощь оказывается и в амбулаторных, и в стационарных условиях. В регионе на базе 5 медицинских организаций функционируют 42 койки паллиативного профиля», - отметил Марков.

По словам министра, в скором времени будет организовано пять выездных бригад для оказания паллиативной помощи. Всего в прошлом году 188 детей с неизлечимыми заболеваниями получили данный вид помощи.

Детский хоспис будет расположен по адресу: поселок ГПЗ «Константиново», улица Центральная, дом 1а. Его открытие планируется до конца года.