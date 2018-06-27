РИАМО - 27 июн. Следователи проводят проверку по информации, размещенной в СМИ, о мошеннических действиях с недвижимым имуществом жителей Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о якобы мошеннических действиях, совершенных в отношении недвижимого имущества жителей столицы», – сказала Иванова.

В эфире одного из центральных телеканалов, вышел сюжет, из которого следует, что группа лиц выкупает доли московских квартир, а впоследствии, препятствуют в пользовании жилым помещением другим собственникам. Кроме того, угрожая жизни и здоровью граждан, принуждают последних продать принадлежащую им долю квартиры на невыгодных условиях. В видеосюжете сообщается, что к двухлетней дочери одного из пострадавших приставляли пистолет.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к совершению сделок с московскими квартирами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.