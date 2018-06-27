РИАМО - 27 июн. Федеральная антимонопольная служба России проверит порядок согласования размещения объектов капитального строительства в приаэродромных зонах в подмосковных Жуковском и Балашихе, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС обратилось министерство строительного комплекса Московской области с информацией о наличии административных барьеров при согласовании размещения объектов капитального строительства в зонах аэродромов экспериментальной авиации Подмосковья. В частности, существуют сложности с получением заключений в АО «ЛИИ имени М. М. Громова» (аэродром «Раменское» в Жуковском) и АО «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» (аэродромом «Черное» в Балашихе).

«По поступившей к нам информации, указанные организации осуществляют предоставление согласований за плату. Причем вся документация подается в бумажном виде, что дополнительно усложняет процесс согласования. Операторам аэродромов направлялись запросы на получение информации, подтверждающей законность установления платы. Данные получены и сейчас изучаются», - сказал заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.