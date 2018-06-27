Пожар произошел в московском торговом центре «Атриум», который расположен рядом со станцией метро «Курская».
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|Давление
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|Осадки / облачность
|Давление
|753 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|+28˚C … +30˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
Пожар произошел в московском торговом центре «Атриум», который расположен рядом со станцией метро «Курская».
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