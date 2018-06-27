РИАМО - 27 июн. В Москве мужчине, который насмерть сбил беременную на улице Верхняя Масловка, избрали меру пресечения в виде ареста, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Смертельная авария произошла 18 июня в Москве в районе дома 21 по улице Верхняя Масловка. Михаил Исаханов, работавший в университете «Синергия», не справился с управлением и вылетел на тротуар. В результате ДТП погибла девушка, находившаяся на девятом месяце беременности. 44-летняя женщина находится в больнице. Исаханов, по данным СМИ, после происшествия был уволен из института.

«Сегодня в отношении подозреваемого в совершении указанного деяния избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).