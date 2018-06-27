РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В городском округе Люберцы в среду в администрации муниципалитета торжественно вручили порядка 60 членских билетов всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», а также благодарности за работу и волонтерские книжки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (27 июня – ред.), в День молодежи, к движению «Молодая Гвардия Единой России» примкнули еще порядка 60 новых членов. C начала 2018 года молодогвардейцы городского округа Люберцы организовали и приняли участие более чем в 100 мероприятиях, акциях и рейдах, например, конкурс красоты «Люберецкая краса», «Зажгите свечи». Молодогвардейцы постоянно поздравляют ветеранов ВОВ и участников локальных войн, принимают активное участие в субботниках», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что сейчас в организации состоят 350 человек, к выборам губернатора Подмосковья планируется набрать команду до 500 представителей, а концу 2018 года выйти на цифру 700 членов. С начала текущего года ряды организации пополнили более 50 человек. Каждый последний четверг месяца с 15:00 до 18:00 в местном отделении партии проходят собеседование на предмет вступление в МГЕР.

«Наши молодогвардейцы приняли участие в 21 выездном мероприятии. На одном из самых масштабных молодежных форумов Подмосковья «Вектор развития» наше отделение было признано самым инициативным. В рамках партийных проектов было проведено более 50 рейдов, а также около 10 рейдов по проекту Молодой Гвардии «ЯпротиЯда», где целью является закрашивание рекламы наркотических веществ. Отделение активно взаимодействует и проводит акции с МВД, ГИБДД и Госадмтехнадзором», – сказал руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Александр Шлапак.

Он подчеркнул, что в рамках проекта «Народный дозор» в Подмосковье было проинспектировано и внесено в единый реестр 39 памятников и других монументов, расположенных на территории городского округа.

«Около 20 мероприятий было проведено в рамках региональных проектов «Молодой Гвардии», налажено сотрудничество с вузами Люберец. В период избирательной кампании президента РФ молодогвардейцы в течения января (2018 года – ред.) в торговых центрах собирали подписи в поддержку президента, более 40 молодогвардейцев были блогерами, наблюдателями и членами УИК в день выборов, 18 марта. В областном рейтинге наше отделение находится на лидирующих позициях и входит в «зеленую зону» среди всех отделений Московской области», – заключил Шлапак.