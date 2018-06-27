РИАМО - 27 июн. Компания Uber заблокировала водителя, в отношении которого москвичка Анна Брейн подала заявление о попытке изнасилования, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Uber.

Ранее Брейн рассказала в Facebook о том, что 25 июня ее попытался изнасиловать водитель сервиса Uber. Девушке удалось сбежать и на следующий день она обратилась в полицию, однако там, по словам Брейн, ей не поверили и заставляли забрать заявление. Девушка также боится мести со стороны родственников и друзей задержанного водителя.

«Мы сожалеем о том, что произошло с Анной. Водитель заблокирован как минимум до окончания разбирательства. Мы готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу правоохранительных органов, об этом наша служба поддержки извещала Анну, когда она обратилась к нам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Uber остается на связи с Брейн и готов активно сотрудничать с правоохранительными органами.

В столичной полиции ранее рассказали, что 26 июня к ним обратилась девушка с заявлением о том, что водитель такси попытался ее изнасиловать. Правоохранители провели необходимые мероприятия и установили таксиста. Материалы проверки по данному факту переданы в СК для принятия процессуального решения.