РИАМО - 27 июн. В подмосковных Химках на территории пруда в квартале Саврасово поселилось четыре семейства уток, для них построили плавучие домики, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В подмосковных Химках по просьбам жителей установили еще несколько плавучих домиков для пернатых. В этот раз спасатели МБУ «ХимСпас» в рамках процедуры по санитарной очистке пожарных водоемов городского округа, установили плавучие домики для обитателей пруда в квартале Саврасово», - говорится в сообщении.

В настоящее время на водоеме ведутся санитарные работы, так как пруд является пожарным. Пернатые осваивают новое жилье, а местные жители приходят на прогулку и подкармливают уток.

Кроме того, домик для утиного семейства появился в фонтане парка «Дубки» и на территории Золотаревского пруда в микрорайоне Сходня.