РИАМО - 27 июн. Ограничения на продажу алкоголя необходимо расширить, в то же время полный запрет продажи спиртных напитков не приведет к нужному результату, сообщил депутат Мособлдумы Андрей Голубев.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, приуроченного к Международному дню борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотиков.

«Я считаю, что необходимо расширять ограничения на продажу алкоголя и табачных изделий. Но с инициативой мы выходить не планируем, мы ее просто поддерживаем», - сказал Голубев.

Он рассказал, что совсем запрещать продажу алкоголя и табачных изделий смысла нет, это не приведет к желаемому результату.

По данным исследования ВЦИОМ, 89% россиян, опрошенных в 2018 году, считают, что «мягкие» наркотические вещества не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией.