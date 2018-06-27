РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Шепчинки Подольска сотрудники специальной службы отловили стаю бездомных собак, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в микрорайоне Шепчинки на улице Малая Кутузовская возле дома №№50/30 поселилась стая собак. Агрессивные животные кидаются на людей и других животных. Он попросил обезопасить людей. Администрация горокруга Подольск рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных.

«На улице Малая Кутузовская возле дома №50/30 пока отловили двух собак, остальных в этом районе найдут и поймают позже», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.

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